Понад 700 сил і 2,5 с до сотні: представлено найпотужніший Porsche 911 в історії (відео)

На автошоу IAA в Мюнхені дебютував новий Porsche 911 Turbo S. Спорткар зазнав серйозних змін і став гібридом потужністю понад 700 сил.

Купе та кабріолет Porsche 911 Turbo S пройшли ґрунтовну модернізацію і вже доступні для замовлення за ціною від 271 000 євро. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Porsche.

Голова особливість оновленого Porsche 911 Turbo S – гібридна установка. 3,6-літрова опозитна шістка отримала дві електричні турбіни та працює в парі з електромотором. Результат – 711 к. с. та 800 Н∙м. Ще жоден серійний Porsche 911 не був настільки потужним.

Авто отримало активну аеродинаміку Фото: Porsche

Новий Porsche 911 Turbo S здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а до 200 км/год – за 8,4 с. Максимальна швидкість становить 322 км/год. На автодромі Нюрбургринг спорткар пройшов коло за 7 хвилин 3,92 секунди – на 14 с швидше за попередника.

У салоні встановили нову цифрову панель приладів Фото: Porsche

Porsche 911 Turbo S зберігає повний привід із системою векторизації тяги, адаптивні амортизатори та активні стабілізатори. Спорткар отримав титановий вихлоп та більші карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду і 410 мм ззаду.

Спорткар оснастили 711-сильною гібридною установкою Фото: Porsche

Відрізнити новий Porsche 911 Turbo S можна, передусім, за агресивнішою передньою частиною та матричними фарами. Також встановлені активні аеродинамічні елементи. У салоні з’явилися повністю цифровий щиток приладів та збільшений 10,9-дюймовий тачскрін.

До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний спорткар Porsche 911 Turbo 70-х із яскравим тюнінгом.

Також Фокус писав про новий Porsche Cayenne, який став електрокаром.