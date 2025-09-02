Великі зміни: новий Porsche Cayenne 2026 помітили на дорогах за рік до презентації (фото)

У Німеччині під час тестів помітили новий Porsche Cayenne четвертого покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електрокаром.

Електромобіль Porsche Cayenne презентують у 2026 році, а поки він проходить випробування. Його світлини опублікував сайт Autoevolution.

На фото потрапив купе-кросовер Porsche Cayenne Coupe. На тестовому авто дуже мало камуфляжу, тому його дизайн можна розгледіти.

Дизайн кросовера стане стрімкішим Фото: autoevolution.com

Електрокар дуже нагадує молодший кросовер Porsche Macan – він став стрімкішим на вигляд, а його дах більш вигнутий. У схожому стилі витримані й фари Porsche Cayenne. Кросовер отримав висувне заднє антикрило та активні заслонки повітрозабірників.

Очікується, що салон Cayenne теж нагадуватиме інтер’єр Porsche Macan. Зокрема, електрокар отримає нове покоління мультимедійної системи РСМ.

Топова версія отримає 1000-сильну установку Фото: autoevolution.com

Новий Porsche Cayenne 2026 отримає повнопривідні силові установки потужністю до 1000 сил і в топовому виконанні стартуватиме до сотні за 3 с. Акумуляторна батарея ємністю 108 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км. 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 20 хвилин.

