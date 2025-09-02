Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Великі зміни: новий Porsche Cayenne 2026 помітили на дорогах за рік до презентації (фото)

Новий Porsche Cayenne
Новий Porsche Cayenne 2026 стане електрокаром | Фото: autoevolution.com

У Німеччині під час тестів помітили новий Porsche Cayenne четвертого покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електрокаром.

Related video

Електромобіль Porsche Cayenne презентують у 2026 році, а поки він проходить випробування. Його світлини опублікував сайт Autoevolution.

На фото потрапив купе-кросовер Porsche Cayenne Coupe. На тестовому авто дуже мало камуфляжу, тому його дизайн можна розгледіти.

Porsche Cayenne 2026
Дизайн кросовера стане стрімкішим
Фото: autoevolution.com

Електрокар дуже нагадує молодший кросовер Porsche Macan – він став стрімкішим на вигляд, а його дах більш вигнутий. У схожому стилі витримані й фари Porsche Cayenne. Кросовер отримав висувне заднє антикрило та активні заслонки повітрозабірників.

Важливо
Легенда 70-х: у Києві помітили раритетний колекційний Porsche відомого депутата (фото)
Легенда 70-х: у Києві помітили раритетний колекційний Porsche відомого депутата (фото)

Очікується, що салон Cayenne теж нагадуватиме інтер’єр Porsche Macan. Зокрема, електрокар отримає нове покоління мультимедійної системи РСМ.

Електромобіль Porsche Cayenne
Топова версія отримає 1000-сильну установку
Фото: autoevolution.com

Новий Porsche Cayenne 2026 отримає повнопривідні силові установки потужністю до 1000 сил і в топовому виконанні стартуватиме до сотні за 3 с. Акумуляторна батарея ємністю 108 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно 600 км. 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 20 хвилин.

До речі, раніше опублікували фото нового електрокросовера BMW iX3 із запасом ходу 800 км.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився потужний електричний універсал Audi.