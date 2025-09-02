Запас ходу — 800 км: конкурента Tesla Model Y від BMW розсекретили до прем'єри (фото)

Опубліковано перше офіційне фото BMW iX3. Електричний кросовер матиме запас ходу понад 800 км і дуже швидко заряджатиметься.

Новий BMW iX3 презентують 5 вересня і він стане першим представником електричного сімейства Neue Klasse. Про це повідомляється на сторінці BMW у Facebook.

Із назви зрозуміло, що кросовер буде електричним аналогом BMW X3. Його конкурентами будуть Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron та майбутній Mercedes GLC EV.

Раніше опублікували патентні зображення BMW iX3 Фото: carscoops.com

На тизері видно компактні фари та фальшрадіаторну решітку у стилі класичного BMW 2002, доповнену діодним підсвічуванням. Авто має доволі високий капот та масивний передній бампер.

Між іншим, раніше новий BMW iX3 розсекретили на патентних зображеннях. У дизайні авто переважають грані. Також відомо, що авто отримає штучний інтелект, великий 17,9-дюймовий тачскрін та тривимірну проєкцію на лобове скло.

Відомо, що в основі BMW iX3 лежить нова електрична платформа. На вибір пропонуватимуть версії із заднім та повним приводом потужністю приблизно від 300 до 600 сил.

Запас ходу електрокара сягне 800 км Фото: carscoops.com

"Фішкою" лінійки BMW Neue Klasse буде батарея із циліндричними комірками. Завдяки цій технології запас ходу сягне 800 км за циклом WLTP. До того ж, авто підтримуватиме надшвидку зарядку потужністю 400 кВт: у такому режимі поповнити запас ходу на 350 км можна буде всього за 10 хвилин.

