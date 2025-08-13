Новий позашляховик BMW кине виклик "Гелендвагену": перші подробиці

У лінійці BMW з’явиться флагманська позашляхова модель, націлена на бездоріжжя. Основним її конкурентом стане культовий Mercedes G-Class.

Новий позашляховик BMW із заводським індексом G74 повинен дебютувати в другій половині 2029 року. Його позиціонують як наступника флагманського BMW XM, який виявився не надто успішним. Про це стало відомо виданню Automotive News.

Нова модель замінить BMW XM, який знімуть із виробництва в 2028 році Фото: BMW

Інсайдери в німецькій компанії повідомляють, що кросовер BMW XM, скоріше за все, знімуть із виробництва у 2028 році, адже продажі цієї моделі не радують. Його наступник змінить образ і буде більше орієнтованим на бездоріжжя, аби змагатися із "Гелендвагеном".

Утім, на відміну від Mercedes G-Class, позашляховик BMW G74 не буде рамним. Його розроблять на платформі наступного BMW X5 п'ятого покоління. Модель випускатимуть із двигунами внутрішнього згоряння, а електромобіль поки не планується.

Новий BMW G74 вирізнятиметься брутальнішим "позашляховим" дизайном і отримає посилену підвіску. Джерела в BMW повідомляють, що модель вироблятимуть на підприємстві в Спартанбургу (США), де вже збирають кросовери BMW X3, X5, X6 та X7.

