Новий позашляховик BMW кине виклик "Гелендвагену": перші подробиці
У лінійці BMW з’явиться флагманська позашляхова модель, націлена на бездоріжжя. Основним її конкурентом стане культовий Mercedes G-Class.
Новий позашляховик BMW із заводським індексом G74 повинен дебютувати в другій половині 2029 року. Його позиціонують як наступника флагманського BMW XM, який виявився не надто успішним. Про це стало відомо виданню Automotive News.
Інсайдери в німецькій компанії повідомляють, що кросовер BMW XM, скоріше за все, знімуть із виробництва у 2028 році, адже продажі цієї моделі не радують. Його наступник змінить образ і буде більше орієнтованим на бездоріжжя, аби змагатися із "Гелендвагеном".
Утім, на відміну від Mercedes G-Class, позашляховик BMW G74 не буде рамним. Його розроблять на платформі наступного BMW X5 п'ятого покоління. Модель випускатимуть із двигунами внутрішнього згоряння, а електромобіль поки не планується.
Новий BMW G74 вирізнятиметься брутальнішим "позашляховим" дизайном і отримає посилену підвіску. Джерела в BMW повідомляють, що модель вироблятимуть на підприємстві в Спартанбургу (США), де вже збирають кросовери BMW X3, X5, X6 та X7.
