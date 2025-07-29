Понад 900 сил і агресивний дизайн: дебютував найпотужніший і найшвидший кросовер BMW (фото)

Дорогий кросовер BMW XM отримав надпотужну заряджену версію на 950 сил. Велетенське авто з брутальною зовнішністю здатне розвинути 300 км/год.

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Тюнінг BMW XM виконали спільно ательє G-Power та Mansory. Поки що такий кросовер існує в єдиному екземплярі, проте згодом випустять ще кілька таких авто. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спеціалісти G-Power збільшили потужність BMW XM до 950 сил

Спеціалісти G-Power доопрацювали гібридну установку BMW XM, яка складається із 4,4-літрового V8 твін-турбо та електромотора. Її потужність зросла з 748 до 950 к. с., а піковий крутний момент збільшили із 1000 до 1400 Н∙м. Додали і спортивний вихлоп.

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Динамічні характеристики не розкривають, проте відомо, що розгін до 100 км/год займає менш ніж 3,8 с. Максималка зросла до 300 км/год, тобто це найшвидший кросовер BMW.

У Mansory відповідали за дизайн BMW XM. Кросовер отримав карбоновий пакет, який включає агресивніші бампери, обвіс, розширювачі арок та декор. Крім того, з’явилися антикрило та 23-дюймові ковані диски.

Кросовер здатен розвинути 300 км/год

У перспективі кількість версій BMW XM від G-Power та Mansory збільшать. Очікуються менш потужні варіанти моделі на 850 та 900 к. с., а також топовий 1000-сильний кросовер.

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