Ексклюзив найвищого ґатунку: представлено неймовірний "Гелендваген" для мисливців (відео)

Mercedes G-Class отримав нову шикарну версію. Ексклюзивний позашляховик підготували для "царського" полювання.

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Тюнінг "Гелендвагена" виконало польське ательє Carlex Design, яке прославилося низкою розкішних проєктів на базі Mercedes G-Class. Подробиці авто розкрили на його сайті.

Позашляховик розробили разом зі шведським виробником дорогої мисливської зброї VO Vapen. Проєкт назвали G-Viking.

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Новий Mercedes G-Viking – авто в ретростилі для аристократів. У традиціях Carlex Design його дах прикрасили гравіюванням – на цей раз обрали скандинавський візерунок. Колісні диски виконані в дусі 50-х років.

Дах авто прикрасили візерунком Фото: Carlex Design

Салон "Гелендвагена" оздобили дорогою патинованою шкірою та встановили спортивні передні сидіння. Гравійовані скандинавські візерунки з’явилися і всередині.

Салон оздоблений патинованою шкірою Фото: Carlex Design

У багажнику встановили ящики для зброї. У комплекті з Mercedes G-Viking ідуть чотири мисливські рушниці. Вони також прикрашені гравіюванням, а ще оздоблені 24-каратним золотом.

У багажнику встановили ящики з рушницями Фото: Carlex Design

За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63 із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 240 км/год. У Carlex Design розробили для авто нестандартний боковий вихлоп із 12 трубами.

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