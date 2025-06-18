Представлено лімітований 820-сильний кабріолет "Гелендваген" із дивним забарвленням (фото)
Mercedes-Benz G-Class отримав екстравагантну лімітовану версію. «Гелендваген» перетворили на потужний кабріолет із незвичним дизайном.
Оригінальний тюнінг "Гелендвагена" спільно виконали ательє Mansory та вуличний художник Алек Монополі. Випустять лише 10 таких позашляховиків. Про проєкт розповіли на сайті Mansory.
За основу взяли Mercedes-AMG G63. Йому вкоротили колісну базу та зрізали дах – на його місці з’явився складний м’який дах. Задні двері стали меншими і тепер відкриваються проти руху.
Звісно ж, встановили і традиційні аксесуари від Mansory – карбонові капот, обвіс та декор. А Алек Монополі перетворив "Гелендваген" на арт-об’єкт – прикрасив його аерографію в стилістиці гри "Монополія". Він розфарбовуватиме всі авто вручну, тому серед них не буде двох однакових. 24-дюймові ковані диски FC.5 пофарбували в різний колір.
Салон Mercedes G-Class оздобили бірюзовою шкірою та карбоном і також прикрасили оригінальними зображеннями. Ззаду встановили окремі сидіння.
Тюнінг "Гелендвагена" збільшив віддачу 4,0-літровим V8 твін-турбо на 820 к. с. і 1150 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 250 км/год. Середня витрата пального становить 15,1 л/100 км.
Між іншим, нещодавно Mansory створили 850-сильний тюнінгований BMW M5.
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