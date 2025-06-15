Море карбону і 850 сил: презентовано екстремальний BMW M5 (фото)

Новий BMW M5 став ще швидшим та яскравішим. Спортивному седану додали потужності та зробили його дизайн екстравагантнішим.

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Тюнінг BMW M5 виконали спеціалісти німецького ательє Mansory. Подробиці проєкту розкрили на його сайті.

Седан отримав карбонові обвіс, спойлер і дифузор Фото: Mansory

Седан BMW M5 G90 отримав карбонові обвіс, капот, та декор. Ззаду з’явилися великий дифузор та спойлер. Крім того, замінили решітку радіатора та встановили 22-дюймові ковані диски з шинами Hankook розміром 295/30 R22 спереду та 305/30 R22 ззаду.

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Салон BMW M5 оздобили дорогою двоколірною шкірою та додали більшу карбону. Зокрема, з вуглеволокна виготовили педалі. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

Сидіння обшили дорогою шкірою Фото: Mansory

Тюнінг BMW M5 від Mansory покращив характеристики плагін-гібридної установки з 4,4-літровим V8 твін-турбо та ом. Потужність зросла з 727 до 850 к. с., а піковий крутний момент зріс із 1000 до 1150 Н∙м. Точна динаміка поки тримається в секреті, але відомо, що розгін до 100 км/год займає приблизно 3 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Також встановили спортивний вихлоп.

Авто оснастили 22-дюймовими кованими дисками Фото: Mansory

Новий BMW M5 Mansory випускатимуть невеликими партіями. Ціна седана поки не називається, але вона точно перевищить 200 000 євро.

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