Море карбона и 850 сил: презентован экстремальный BMW M5 (фото)
Новый BMW M5 стал еще быстрее и ярче. Спортивному седану добавили мощности и сделали его дизайн более экстравагантным.
Тюнинг BMW M5 выполнили специалисты немецкого ателье Mansory. Подробности проекта раскрыли на его сайте.
Седан BMW M5 G90 получил карбоновые обвес, капот, и декор. Сзади появились большой диффузор и спойлер. Кроме того, заменили решетку радиатора и установили 22-дюймовые кованые диски с шинами Hankook размером 295/30 R22 спереди и 305/30 R22 сзади.Важно
Салон BMW M5 украсили дорогой двухцветной кожей и добавили больше карбона. В частности, из углеволокна изготовили педали. Подсветка потолка имитирует звездное небо.
Тюнинг BMW M5 от Mansory улучшил характеристики плагин-гибридной установки с 4,4-литровым V8 твин-турбо и ом. Мощность выросла с 727 до 850 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 1000 до 1150 Н∙м. Точная динамика пока держится в секрете, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Также установили спортивный выхлоп.
Новый BMW M5 Mansory будет выпускаться небольшими партиями. Цена седана пока не называется, но она точно превысит 200 000 евро.
Между прочим, недавно в Киеве сфотографировали спортивный универсал BMW с интересным тюнингом.
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