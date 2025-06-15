Море карбона и 850 сил: презентован экстремальный BMW M5 (фото)

Новый BMW M5 стал еще быстрее и ярче. Спортивному седану добавили мощности и сделали его дизайн более экстравагантным.

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Тюнинг BMW M5 выполнили специалисты немецкого ателье Mansory. Подробности проекта раскрыли на его сайте.

Седан получил карбоновые обвес, спойлер и диффузор Фото: Mansory

Седан BMW M5 G90 получил карбоновые обвес, капот, и декор. Сзади появились большой диффузор и спойлер. Кроме того, заменили решетку радиатора и установили 22-дюймовые кованые диски с шинами Hankook размером 295/30 R22 спереди и 305/30 R22 сзади.

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Салон BMW M5 украсили дорогой двухцветной кожей и добавили больше карбона. В частности, из углеволокна изготовили педали. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

Сиденья обшили дорогой кожей Фото: Mansory

Тюнинг BMW M5 от Mansory улучшил характеристики плагин-гибридной установки с 4,4-литровым V8 твин-турбо и ом. Мощность выросла с 727 до 850 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 1000 до 1150 Н∙м. Точная динамика пока держится в секрете, но известно, что разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 с, а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Также установили спортивный выхлоп.

Авто оснастили 22-дюймовыми коваными дисками Фото: Mansory

Новый BMW M5 Mansory будет выпускаться небольшими партиями. Цена седана пока не называется, но она точно превысит 200 000 евро.

Между прочим, недавно в Киеве сфотографировали спортивный универсал BMW с интересным тюнингом.

Также Фокус писал, что украинцы выполнили яркий тюнинг Audi RS Q8.