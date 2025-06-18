Представлен лимитированный 820-сильный кабриолет "Гелендваген" со странной окраской (фото)
Mercedes-Benz G-Class получил экстравагантную лимитированную версию. "Гелендваген" превратили в мощный кабриолет с необычным дизайном.
Оригинальный тюнинг "Гелендвагена" совместно выполнили ателье Mansory и уличный художник Алек Монополи. Выпустят всего 10 таких внедорожников. О проекте рассказали на сайте Mansory.
За основу взяли Mercedes-AMG G63. Ему укоротили колесную базу и срезали крышу — на ее месте появилась складная мягкая крыша. Задние двери стали меньше и теперь открываются против движения.
Конечно же, установили и традиционные аксессуары от Mansory — карбоновые капот, обвес и декор. А Алек Монополи превратил "Гелендваген" в арт-объект — украсил его аэрографией в стилистике игры "Монополия". Он будет раскрашивать все авто вручную, поэтому среди них не будет двух одинаковых. 24-дюймовые кованые диски FC.5 покрасили в разный цвет.
Салон Mercedes G-Class отделали бирюзовой кожей и карбоном и также украсили оригинальными изображениями. Сзади установили отдельные сиденья.
Тюнинг "Гелендвагена" увеличил отдачу 4,0-литровым V8 твин-турбо на 820 л. с. и 1150 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 250 км/ч. Средний расход топлива составляет 15,1 л/100 км.
Между прочим, недавно Mansory создали 850-сильный тюнингованный BMW M5.
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