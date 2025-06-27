Эксклюзив высшего сорта: представлен невероятный "Гелендваген" для охотников (видео)

Mercedes G-Class получил новую шикарную версию. Эксклюзивный внедорожник подготовили для "царской" охоты.

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Тюнинг "Гелендвагена" выполнило польское ателье Carlex Design, которое прославилось рядом роскошных проектов на базе Mercedes G-Class. Подробности авто раскрыли на его сайте.

Внедорожник разработали вместе со шведским производителем дорогого охотничьего оружия VO Vapen. Проект назвали G-Viking.

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Новый Mercedes G-Viking — авто в ретростиле для аристократов. В традициях Carlex Design его крышу украсили гравировкой — на этот раз выбрали скандинавский узор. Колесные диски выполнены в духе 50-х годов.

Крышу авто украсили узором Фото: Carlex Design

Салон "Гелендвагена" украсили дорогой патинированной кожей и установили спортивные передние сиденья. Гравированные скандинавские узоры появились и внутри.

Салон отделан патинированной кожей Фото: Carlex Design

В багажнике установили ящики для оружия. В комплекте с Mercedes G-Viking идут четыре охотничьих ружья. Они также украшены гравировкой, а еще отделаны 24-каратным золотом.

В багажнике установили ящики с ружьями Фото: Carlex Design

За основу взяли заряженный Mercedes-AMG G63 с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 240 км/ч. В Carlex Design разработали для авто нестандартный боковой выхлоп с 12 трубами.

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