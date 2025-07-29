Более 900 сил и агрессивный дизайн: дебютировал самый мощный и быстрый кроссовер BMW (фото)

Дорогой кроссовер BMW XM получил сверхмощную заряженную версию на 950 сил. Гигантское авто с брутальной внешностью способно развить 300 км/ч.

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Тюнинг BMW XM выполнили совместно ателье G-Power и Mansory. Пока такой кроссовер существует в единственном экземпляре, однако впоследствии выпустят еще несколько таких авто. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Специалисты G-Power увеличили мощность BMW XM до 950 сил

Специалисты G-Power доработали гибридную установку BMW XM, которая состоит из 4,4-литрового V8 твин-турбо и электромотора. Ее мощность выросла с 748 до 950 л. с., а пиковый крутящий момент увеличили с 1000 до 1400 Н∙м. Добавили и спортивный выхлоп.

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Динамические характеристики не раскрывают, однако известно, что разгон до 100 км/ч занимает менее 3,8 с. Максималка выросла до 300 км/ч, то есть это самый быстрый кроссовер BMW.

В Mansory отвечали за дизайн BMW XM. Кроссовер получил карбоновый пакет, который включает более агрессивные бамперы, обвес, расширители арок и декор. Кроме того, появились антикрыло и 23-дюймовые кованые диски.

Кроссовер способен развить 300 км/ч

В перспективе количество версий BMW XM от G-Power и Mansory увеличат. Ожидаются менее мощные варианты модели на 850 и 900 л. с., а также топовый 1000-сильный кроссовер.

Между прочим, недавно в Киеве заметили новый BMW M5 G60 мощностью более 700 сил на "бляхах".

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