Новый внедорожник BMW бросит вызов "Гелендвагену": первые подробности

В линейке BMW появится флагманская внедорожная модель, нацеленная на бездорожье. Основным ее конкурентом станет культовый Mercedes G-Class.

Новый внедорожник BMW с заводским индексом G74 должен дебютировать во второй половине 2029 года. Его позиционируют как преемника флагманского BMW XM, который оказался не слишком успешным. Об этом стало известно изданию Automotive News.

Новая модель заменит BMW XM, который снимут с производства в 2028 году Фото: BMW

Инсайдеры в немецкой компании сообщают, что кроссовер BMW XM, скорее всего, снимут с производства в 2028 году, ведь продажи этой модели не радуют. Его преемник изменит образ и будет больше ориентирован на бездорожье, чтобы соревноваться с "Гелендвагеном".

Впрочем, в отличие от Mercedes G-Class, внедорожник BMW G74 не будет рамным. Его разработают на платформе следующего BMW X5 пятого поколения. Модель будет выпускаться с двигателями внутреннего сгорания, а электромобиль пока не планируется.

Новый BMW G74 будет отличаться более брутальным "внедорожным" дизайном и получит усиленную подвеску. Источники в BMW сообщают, что модель будут производить на предприятии в Спартанбурге (США), где уже собирают кроссоверы BMW X3, X5, X6 и X7.

