Новый внедорожник BMW бросит вызов "Гелендвагену": первые подробности
В линейке BMW появится флагманская внедорожная модель, нацеленная на бездорожье. Основным ее конкурентом станет культовый Mercedes G-Class.
Новый внедорожник BMW с заводским индексом G74 должен дебютировать во второй половине 2029 года. Его позиционируют как преемника флагманского BMW XM, который оказался не слишком успешным. Об этом стало известно изданию Automotive News.
Инсайдеры в немецкой компании сообщают, что кроссовер BMW XM, скорее всего, снимут с производства в 2028 году, ведь продажи этой модели не радуют. Его преемник изменит образ и будет больше ориентирован на бездорожье, чтобы соревноваться с "Гелендвагеном".
Впрочем, в отличие от Mercedes G-Class, внедорожник BMW G74 не будет рамным. Его разработают на платформе следующего BMW X5 пятого поколения. Модель будет выпускаться с двигателями внутреннего сгорания, а электромобиль пока не планируется.
Новый BMW G74 будет отличаться более брутальным "внедорожным" дизайном и получит усиленную подвеску. Источники в BMW сообщают, что модель будут производить на предприятии в Спартанбурге (США), где уже собирают кроссоверы BMW X3, X5, X6 и X7.
