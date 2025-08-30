До сотні — за 3,5 с: представлено новий спортивний електрокросовер Tesla (фото)

Лінійку Tesla Model Y Juniper поповнила топова спортивна версія Performance. Електрокросовер розганяється до 100 км/год за 3,5 с та має запас ходу 580 км.

Нова Tesla Model Y Performance 2025 уже надходить у продаж за ціною від 61 900 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Електромобіль Tesla Model Y у виконанні Performance отримав нову силову установку зі збільшеною до 466 к. с. потужністю. Розгін до 100 км/год тепер займає 3,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Кросовер отримав 21-дюймові диски та карбоновий спойлер Фото: Tesla

Із батареєю на 81 кВт∙год запас ходу становить 580 км (за циклом WLTP), що не набагато менше, аніж у версії Long Range. Швидка зарядка на станції Supercharger дозволяє додати 240 км запасу ходу за 15 хвилин. Покращити керованість покликані адаптивні амортизатори.

Відрізнити кросовер Tesla Model Y Performance від стандартної моделі можна за агресивнішими бамперами, карбоновим спойлером та дифузором. Також встановлені 21-дюймові ковані диски.

У салоні встановили спортивні крісла та збільшений тачскрін Фото: Tesla

У салоні з’явилися спортивні сидіння з електроприводом, підігрівом та вентиляцією. Центральний тачскрін збільшили до 16 дюймів у діагоналі, а комплектацію поповнила акустична система з 15 динаміками.

Між іншим, нещодавно дебютував подовжений електрокросовер Tesla Model Y L на шість місць, запас ходу якого сягає 750 км.

Також Фокус розповідав про найбільш "далекобійний" електромобіль Tesla, здатний проїхати 830 км без підзарядки.