Запас ходу 750 км і 4,5 с до сотні: Tesla представила потужний сімейний електрокар (фото)

Лінійку Tesla Model Y 2025 поповнила подовжена модифікація L із трьома рядами крісел. Електрокросовер здатен розігнатися до сотні за 4,5 с і проїхати 750 км без підзарядки.

Нова Tesla Model Y L дебютувала в Китаї і саме там уже надійшла у продаж за ціною від 339 000 юанів ($47 120). Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Tesla.

Електричний кросовер Tesla Model Y подовжили приблизно на 20 см. Дизайн авто майже не зазнав змін, адже модель нещодавно оновили. Загострений задній спойлер покращив аеродинаміку – коефіцієнт лобового опору становить 0,216.

Tesla Model Y L пропонують лише у 456-сильному виконанні Фото: CarNewsChina

Габарити Tesla Model Y L:

довжина – 4976 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1668 мм;

колісна база – 3040 мм.

Збільшені розміри дозволили зробити електромобіль Tesla Model Y шестимісним. Об’єм багажника зі складеними задніми кріслами зріс до 2539 л. На всіх трьох рядах є USB-порти.

Салон Tesla Model Y L розрахований на шість осіб Фото: Tesla

Утім, цим не обмежилися – кросовер Tesla Model Y L отримав більший 16-дюймовий дисплей та покращену бездротову зарядку для смартфонів.

Нова Tesla Model Y L доступна виключно в потужній 456-сильній версії з повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість обмежена на 201 км/год.

Електрокар отримав збільшений 16-дюймовий тачскрін Фото: Tesla

Крім того, встановили збільшену батарею ємністю 82 кВт∙год. Середня витрата енергії становить 12,8 кВт∙год на 100 км, а запас ходу Tesla Model Y L сягає 751 км (за циклом CLTC).

До речі, нещодавно презентували найбільш "далекобійну" Tesla із запасом ходу понад 800 км.

Також Фокус розповідав про новий електромобіль Chevrolet Bolt 2026.