Найдешевший електрокар зі США: новий Chevrolet Bolt 2026 вперше помітили на дорогах (фото)

Новий Chevrolet Bolt 2026 перестав бути секретом – його сфотографували під час випробувань. Електрокар буде дешевим, а його запас ходу суттєво зросте.

Електрокросовер Chevrolet Bolt проходить тести у США, а його презентація має відбутися до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Кросовер отримає більшу батарею Фото: autoevolution.com

Новий Chevrolet Bolt 2026 тестують без камуфляжу та в супроводі моделі попереднього покоління. Можна помітити, що в профіль два електрокари дуже схожі, проте новий Bolt вирізняється футуристичним дизайном передньої частини.

Електромобіль Chevrolet Bolt віднині пропонуватимуть лише як кросовер – нове покоління хетчбека не планується. У General Motors вже заявили, що новинка буде дешевшою за електрокар Chevrolet Equinox EV, який коштує 33 тис. доларів.

Ціна Chevrolet Bolt 2026 складе приблизно 30 тис. доларів, тобто це буде найдешевший електромобіль зі США. Вироблятимуть його на заводі в місті Ферфакс.

Новий Chevrolet Bolt схожий на свого попередника Фото: autoevolution.com

Відомо, що кросовер Chevrolet Bolt отримає нові акумуляторні батареї CATL, а його запас ходу буде суттєво більшим, аніж у попередника, тобто перевищить 400 км. Також авто вперше отримає роз’єм NACS, тобто підтримуватиме швидку зарядку.

До речі, новий електропікап Chevrolet нещодавно проїхав рекордні 1700 км без підзарядки.

Також Фокус повідомляв, що Chevrolet відродила недорогу модель, яку продавали в Україні.