Самый дешевый электрокар из США: новый Chevrolet Bolt 2026 впервые заметили на дорогах (фото)

Новый Chevrolet Bolt 2026 перестал быть секретом — его сфотографировали во время испытаний. Электрокар будет дешевым, а его запас хода существенно возрастет.

Электрокроссовер Chevrolet Bolt проходит тесты в США, а его презентация должна состояться до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Кроссовер получит большую батарею Фото: autoevolution.com

Новый Chevrolet Bolt 2026 тестируют без камуфляжа и в сопровождении модели предыдущего поколения. Можно заметить, что в профиль два электрокара очень похожи, однако новый Bolt отличается футуристическим дизайном передней части.

Электромобиль Chevrolet Bolt отныне будет предлагаться только как кроссовер — новое поколение хэтчбека не планируется. В General Motors уже заявили, что новинка будет дешевле электрокара Chevrolet Equinox EV, который стоит 33 тыс. долларов.

Цена Chevrolet Bolt 2026 составит примерно 30 тыс. долларов, то есть это будет самый дешевый электромобиль из США. Производить его будут на заводе в городе Фэрфакс.

Новый Chevrolet Bolt похож на своего предшественника Фото: autoevolution.com

Известно, что кроссовер Chevrolet Bolt получит новые аккумуляторные батареи CATL, а его запас хода будет существенно больше, чем у предшественника, то есть превысит 400 км. Также авто впервые получит разъем NACS, то есть будет поддерживать быструю зарядку.

