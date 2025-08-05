Абсолютный рекорд: новый электропикап Chevrolet проехал 1700 км без подзарядки (фото)

Электромобиль Chevrolet Silverado EV неожиданно установил мировой рекорд запаса хода. Пикап проехал более 1700 км на одном заряде.

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Если точнее, новый Chevrolet Silverado EV преодолел 1704 км на одном заряде, то есть сразу на 500 км улучшил зафиксированное в Книге рекордов Гиннеса достижение, которое установил электромобиль Lucid Air. Об этом сообщает сайт The Drive.

Выяснилось, что даже в General Motors не ожидали такого достижения, хотя тщательно готовили электропикап Chevrolet к заезду. Ему максимально подкачали шины, опустили стеклоочистители для лучшей аэродинамики и снизили вес, убрав запасное колесо. Во время заезда не использовался кондиционер.

Расход энергии составил 12,7 кВт∙ч на 100 км Фото: General Motors

Маршрут проложили по дорогам в окрестностях полигона Милфорд в штате Мичиган, а также по острову Бель-Иль в Детройте. Электромобиль Chevrolet Silverado EV двигался со скоростью 32-40 км/ч, поэтому чтобы не мешать другим авто поездка проходила не в часы пик.

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Во время заезда средний расход электроэнергии составил 12,7 кВт∙ч на 100 км. Как известно, электрический пикап Chevrolet Silverado EV в топовой версии оснащен батареей на 205 кВт∙ч. Его паспортный запас хода составляет 710 км, то есть во время теста он был превышен в 2,4 раза.

Между прочим, недавно в Украине появился дорогой электромобиль Cadillac Escalade с этой же батареей.

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