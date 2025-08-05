Абсолютний рекорд: новий електропікап Chevrolet проїхав 1700 км без підзарядки (фото)

Електромобіль Chevrolet Silverado EV несподівано встановив світовий рекорд запасу ходу. Пікап проїхав понад 1700 км на одному заряді.

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Якщо точніше, новий Chevrolet Silverado EV подолав 1704 км на одному заряді, тобто одразу на 500 км покращив зафіксоване у Книзі рекордів Гіннеса досягнення, яке встановив електромобіль Lucid Air. Про це повідомляє сайт The Drive.

Вияснилося, що навіть у General Motors не очікували такого досягнення, хоча ретельно готували електропікап Chevrolet до заїзду. Йому максимально підкачали шини, опустили склоочисники для кращої аеродинаміки та знизили вагу, прибравши запасне колесо. Під час заїзду не використовувався кондиціонер.

Витрата енергії склала 12,7 кВт∙год на 100 км Фото: General Motors

Маршрут проклали дорогами в околицях полігону Мілфорд у штаті Мічиган, а також островом Бель-Іль у Детройті. Електромобіль Chevrolet Silverado EV рухався зі швидкістю 32-40 км/год, тому аби не заважати іншим авто поїздка відбувалася не в години пік.

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Під час заїзду середня витрата електроенергії становила 12,7 кВт∙год на 100 км. Як відомо, електричний пікап Chevrolet Silverado EV у топовій версії оснащений батареєю на 205 кВт∙год. Його паспортний запас ходу становить 710 км, тобто під час тесту його перевищили у 2,4 разу.

Між іншим, нещодавно в Україні з'явився дорогий електромобіль Cadillac Escalade із цією ж батареєю.

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