Опубліковано перші офіційні фото нового Chevrolet Bolt 2026

Електромобіль Chevrolet Bolt повертається. Нове покоління моделі стане сучаснішим і зможе проїжджати 500 км без підзарядки, проте залишиться недорогим.

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Уже з’явилися і перші офіційні фото Chevrolet Bolt 2026. Їх опублікували на сторінці американської марки в Instagram. Презентація моделі повинна відбутися до кінця нинішнього року.

На фото можна розгледіти передню та задню частину Chevrolet Bolt 2026. Електрокар отримав тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі, а також чорний глянцевий декор.

Запас ходу авто сягне 500 км Фото: Chevrolet Електрокар отримає швидкісний зарядний порт NACS Фото: Chevrolet

Новий Chevrolet Bolt буде доступний лише у форматі компактного кросовера – хетчбек не планується. Раніше керівниця General Motors Мері Барра заявляла, що стартова ціна Chevrolet Bolt 2026 становитиме менш ніж 30 000 доларів, а виробництво моделі налагодять на підприємстві в місті Ферфакс

Кросовер Chevrolet Bolt збудують на сучасній платформі Ultium, яку зараз використовують більшість електрокарів концерну General Motors. Характеристики моделі не розкривають, проте відомо, що запас ходу Chevrolet Bolt 2026 зросте та сягне приблизно 500 км. Також на фото видно порт NACS для швидкої зарядки.

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Нагадаємо, що виробництво Chevrolet Bolt припинили в 2023 році. Сімейство включало електричні хетчбек та кросовер.

Між іншим, нещодавно розсекретили відроджений седан Chevrolet Cruze, який буде доволі дешевим.

Також Фокус писав про новий кросовер Chevrolet Captiva 2025, який електрифікували.