Chevrolet відродила знамениту доступну модель, яку продавали в Україні (фото)

General Motors анонсували відроджений седан Chevrolet Cruze. Нове покоління моделі буде дешевшим і багатше оснащеним.

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Новий Chevrolet Cruze третього покоління вийде на ринок до кінця року. Перші фото та подробиці моделі третього покоління з’явилися на офіційному сайті General Motors.

Chevrolet Monza — китайський близнюк Cruze Фото: General Motors

Варто відзначити, що седан Chevrolet Cruze не є самостійною моделлю — це експортна версія Chevrolet Monza, який продається на китайському ринку і коштує там від $13 500.

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Зовні два седани Chevrolet фактично є ідентичними —у них широка решітка радіатора, продовгуваті фари, розширені крила та вкорочена кришка багажника. Новий Chevrolet Cruze 2026 сягає 4,65 м у завдовжки при колісній базі 2,64 м, а об’єм його багажника становить 405 л.

Авто отримає 1,5-літровий 113-сильний мотор Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Cruze LS включає цифровий щиток приладів, 13,2-дюймовий тачскрін, кондиціонер і камеру. Дорожчий варіант LT додає безключовий доступ, оздоблення екошкірою, парктронік, панорамний дах та бездротову зарядку смартфонів.

На передній панелі встановили два екрани У дорожчій версії салон обшили екошкірою Об"єм багажника Chevrolet Cruze становить 405 л

Новий Chevrolet Cruze дебютує із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с. та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Пізніше можуть додати 1,3-літровий 163-сильний турбомотор, який уже встановлюють на Chevrolet Monza.

Нагадаємо, що Chevrolet Cruze випускали з 2008 по 2023 рік. Перше покоління моделі офіційно продавалося в Україні.

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