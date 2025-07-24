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Авто

Chevrolet відродила знамениту доступну модель, яку продавали в Україні (фото)

Новий Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze повертається на ринок | Фото: General Motors

General Motors анонсували відроджений седан Chevrolet Cruze. Нове покоління моделі буде дешевшим і багатше оснащеним.

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Новий Chevrolet Cruze третього покоління вийде на ринок до кінця року. Перші фото та подробиці моделі третього покоління з’явилися на офіційному сайті General Motors.

Седан Chevrolet Monza
Chevrolet Monza — китайський близнюк Cruze
Фото: General Motors

Варто відзначити, що седан Chevrolet Cruze не є самостійною моделлю — це експортна версія Chevrolet Monza, який продається на китайському ринку і коштує там від $13 500.

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Може з'явитися в Україні: представлено новий кросовер Chevrolet за ціною "Дастера" (фото)

Зовні два седани Chevrolet фактично є ідентичними —у них широка решітка радіатора, продовгуваті фари, розширені крила та вкорочена кришка багажника. Новий Chevrolet Cruze 2026 сягає 4,65 м у завдовжки при колісній базі 2,64 м, а об’єм його багажника становить 405 л.

Новий Chevrolet Cruze 2025
Авто отримає 1,5-літровий 113-сильний мотор
Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Cruze LS включає цифровий щиток приладів, 13,2-дюймовий тачскрін, кондиціонер і камеру. Дорожчий варіант LT додає безключовий доступ, оздоблення екошкірою, парктронік, панорамний дах та бездротову зарядку смартфонів.

Салон Шевроле Круз
На передній панелі встановили два екрани
Салон Chevrolet Cruze
У дорожчій версії салон обшили екошкірою
Багажник Chevrolet Cruze
Об"єм багажника Chevrolet Cruze становить 405 л
Салон Шевроле Круз
Салон Chevrolet Cruze
Багажник Chevrolet Cruze

Новий Chevrolet Cruze дебютує із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с. та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Пізніше можуть додати 1,3-літровий 163-сильний турбомотор, який уже встановлюють на Chevrolet Monza.

Нагадаємо, що Chevrolet Cruze випускали з 2008 по 2023 рік. Перше покоління моделі офіційно продавалося в Україні.

Між іншим, нещодавно показали і новий Chevrolet Captiva, який електрифікували.

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