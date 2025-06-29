Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото)

Опубліковано фото Chevrolet Groove другого покоління. Дешевий кросовер надійде в продаж у найближчі місяці.

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Новий Chevrolet Groove — недорогий кросовер В-класу, який ділить платформу із третім поколінням моделі Aveo. Подробиці авто розкрили на сайті концерну General Motors.

Chevrolet Groove не є абсолютно новою моделлю — це експортна версія китайського Wuling Xing Chi, який випускають із 2022 року. Річ у тім, що General Motors є співвласником бренду Wuling.

Авто оснащене 149-сильним турбомотором Фото: Chevrolet

Кросовер Chevrolet Groove коштуватиме приблизно 20 000 доларів. Він вирізняється грачастим дизайном та має продовгуваті фари. Від побратима Wuling його можна відрізнити за інакшою решіткою радіатора. Версія RS отримала 17-дюймові диски та обвіс із червоними акцентами.

Розміри Chevrolet Groove 2025:

довжина – 4365 мм;

ширина – 1750 мм;

висота – 1640 мм;

колісна база – 2550 мм.

У салоні встановили два екрани Фото: Chevrolet

У салоні встановили цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін, а дефлектори обдуву з’єднані хромованим молдингом. Об'єм багажника складає 322-1077 л.

Топова комплектація Chevrolet Groove включає панорамний дах, клімат-контроль, електропривід крісла водія, адаптивний круїз-контроль, камеру заднього виду.

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Кросовер Chevrolet Groove оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 149 к. с. У парі з ним працює варіатор.

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