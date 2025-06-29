Внедорожный брат Aveo: представлен недорогой кроссовер Chevrolet (фото)

Опубликовано фото Chevrolet Groove второго поколения. Дешевый кроссовер поступит в продажу в ближайшие месяцы.

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Новый Chevrolet Groove — недорогой кроссовер В-класса, который делит платформу с третьим поколением модели Aveo. Подробности авто раскрыли на сайте концерна General Motors.

Chevrolet Groove не является абсолютно новой моделью — это экспортная версия китайского Wuling Xing Chi, который выпускается с 2022 года. Дело в том, что General Motors является совладельцем бренда Wuling.

Авто оснащено 149-сильным турбомотором Фото: Chevrolet

Кроссовер Chevrolet Groove будет стоить примерно 20 000 долларов. Он отличается грациозным дизайном и имеет продолговатые фары. От собрата Wuling его можно отличить по иной решетке радиатора. Версия RS получила 17-дюймовые диски и обвес с красными акцентами.

Размеры Chevrolet Groove 2025:

длина — 4365 мм;

ширина — 1750 мм;

высота — 1640 мм;

колесная база — 2550 мм.

В салоне установили два экрана Фото: Chevrolet

В салоне установили цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин, а дефлекторы обдува соединены хромированным молдингом. Объем багажника составляет 322-1077 л.

Топовая комплектация Chevrolet Groove включает панорамную крышу, климат-контроль, электропривод кресла водителя, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида.

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Кроссовер Chevrolet Groove оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 149 л.с. В паре с ним работает вариатор.

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