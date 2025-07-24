Chevrolet возродила знаменитую доступную модель, которую продавали в Украине (фото)

General Motors анонсировали возрожденный седан Chevrolet Cruze. Новое поколение модели будет дешевле и богаче оснащенным.

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Новый Chevrolet Cruze третьего поколения выйдет на рынок до конца года. Первые фото и подробности модели третьего поколения появились на официальном сайте General Motors.

Chevrolet Monza — китайский близнец Cruze — китайский близнец Cruze Фото: General Motors

Стоит отметить, что седан Chevrolet Cruze не является самостоятельной моделью — это экспортная версия Chevrolet Monza, который продается на китайском рынке и стоит там от $13 500.

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Внешне два седана Chevrolet фактически идентичны — у них широкая решетка радиатора, продолговатые фары, расширенные крылья и укороченная крышка багажника. Новый Chevrolet Cruze 2026 достигает 4,65 м в длину при колесной базе 2,64 м, а объем его багажника составляет 405 л.

Авто получит 1,5-литровый 113-сильный мотор Фото: General Motors

Базовая комплектация Chevrolet Cruze LS включает цифровой щиток приборов, 13,2-дюймовый тачскрин, кондиционер и камеру. Более дорогой вариант LT добавляет бесключевой доступ, отделку экокожей, парктроник, панорамную крышу и беспроводную зарядку смартфонов.

На передней панели установили два экрана В более дорогой версии салон обшили экокожей Объем багажника Chevrolet Cruze составляет 405 л.

Новый Chevrolet Cruze дебютирует с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже могут добавить 1,3-литровый 163-сильный турбомотор, который уже устанавливают на Chevrolet Monza.

Напомним, что Chevrolet Cruze выпускали с 2008 по 2023 год. Первое поколение модели официально продавалось в Украине.

Между прочим, недавно показали и новый Chevrolet Captiva, который электрифицировали.

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