Может появиться в Украине: представлен новый кроссовер Chevrolet по цене "Дастера" (фото)

В Бразилии презентовали новый Chevrolet Tracker. Компактный бюджетный кроссовер прошел плановую модернизацию.

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Кроссовер Chevrolet Tracker 2025 поступает в продажу в Бразилии по цене от 119 900 до 190 590 реалов ($21 500 — 34 000), а позже появится и в других странах. Об этом сообщается на официальном сайте концерна General Motors.

Сзади обновили фонари Фото: General Motors

Chevrolet Tracker имеет шансы выйти на украинский рынок, ведь компактную 4,3-метровую модель выпускают и на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане, а его продукция ранее продавалась в Украине под брендами Daewoo, Ravon и Chevrolet. К тому же, у нас был представлен Tracker предыдущего поколения.

Новый Chevrolet Tracker узнается по измененной передней части с более широкой решеткой радиатора, "двухэтажными" фарами и более агрессивным бампером. Сзади обновили фонари. Вариант RS отличается черным декором и 18-дюймовыми дисками.

В салоне заменили руль, переднюю панель и приборы Фото: General Motors

В салоне Chevrolet Tracker 2026 заменили руль и переднюю панель, установили цифровой щиток приборов и увеличенный 11-дюймовый тачскрин (экраны объединили в один блок). Объем багажника составляет 393 л.

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Базовая комплектация Chevrolet Tracker включает кондиционер, круиз-контроль, парктроник и 6 подушек безопасности. Топовый вариант Premier получил люк, климат-контроль, камеру, беспроводную зарядку смартфонов, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

Объем багажника составляет 393 л. Фото: General Motors

Новый Chevrolet Tracker 2026 дебютировал с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,2 л (141 л. с.). На отдельных рынках версия RS будет комплектоваться 1,5-литровой 184-сильной турбочетверкой.

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