Може з'явитися в Україні: представлено новий кросовер Chevrolet за ціною "Дастера" (фото)

У Бразилії презентували новий Chevrolet Tracker. Компактний бюджетний кросовер пройшов планову модернізацію.

Related video

Кросовер Chevrolet Tracker 2025 надходить у продаж в Бразилії за ціною від 119 900 до 190 590 реалів ($21 500 – 34 000), а пізніше з’явиться і в інших країнах. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну General Motors.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: General Motors

Chevrolet Tracker має шанси вийти на український ринок, адже компактну 4,3-метрову модель випускають і на підприємстві UzAuto Motors в Узбекистані, а його продукція раніше продавалася в Україні під брендами Daewoo, Ravon та Chevrolet. До того ж, у нас був представлений Tracker попереднього покоління.

Новий Chevrolet Tracker пізнається за зміненою передньою частиною із ширшою решіткою радіатора, "двоповерховими" фарами та агресивнішим бампером. Ззаду оновили ліхтарі. Варіант RS вирізняється чорним декором і 18-дюймовими дисками.

У салоні замінили кермо, передню панель та прилади Фото: General Motors

У салоні Chevrolet Tracker 2026 замінили кермо та передню панель, встановили цифровий щиток приладів та збільшений 11-дюймовий тачскрін (екрани об’єднали в один блок). Об’єм багажника становить 393 л.

Важливо

Позашляховий брат Aveo: представлено недорогий кросовер Chevrolet (фото)

Базова комплектація Chevrolet Tracker включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік та 6 подушок безпеки. Топовий варіант Premier отримав люк, клімат-контроль, камеру, бездротову зарядку смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.

Об"єм багажника складає 393 л Фото: General Motors

Новий Chevrolet Tracker 2026 дебютував із бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,2 л (141 к. с.). На окремих ринках версія RS комплектуватиметься 1,5-літровою 184-сильною турбочетвіркою.

До речі, нещодавно розсекретили новий Chevrolet Captiva, який став електрифікованим.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Mazda CX-5 2026.