Преемник Lacetti: представлен новый доступный Chevrolet с большим багажником (фото)

В Бразилии презентовали новый Chevrolet Onix 2025. Компактная модель имеет большой багажник и комплектуется экономичными двигателями.

Chevrolet Onix прошел модернизацию и уже вышел на рынок в Бразилии по цене от 99 900 до 136 490 реалов ($18 350 — 25 000), а позже появится и в других странах Америки и Евразии и на других рынках будет даже дешевле. Подробности новинки раскрыли на сайте концерна General Motors.

Спортивный Chevrolet Onix RS Фото: General Motors

Преемник Chevrolet Lacetti получил более широкую решетку радиатора, более узкие фары, новые бамперы и фонари. Можно выбрать седан или хэтчбек. Также доступна спортивная версия Chevrolet Onix RS с более выразительной передней частью, обвесом, антикрылом на крыше и 16-дюймовыми дисками.

Модель выпускают с экономичными двигателями Фото: General Motors

В салоне установили новую переднюю панель, а более дорогие версии получили цифровой щиток приборов и увеличенный 11-дюймовый тачскрин (в "базе" — 8-дюймовый экран). 4,5-метровый седан Chevrolet Onix имеет большой багажник объемом 500 л, а у более компактного хэтчбека он меньше — 303 л.

В салоне установили новую переднюю панель Фото: General Motors

Базовая комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники, ESP и 6 подушек безопасности. Топовый вариант получил люк, климат-контроль, камеру, парктроник, круиз-контроль и систему мониторинга "слепых" зон.

Новый Chevrolet Onix в Бразилии комплектуют бензиновыми двигателями объемом 1,0 л (82 и 115 л. с.), однако в других странах предлагают 1,2-литровые моторы на 90 и 132 л. с.

Объем багажника седана составляет 500 л Фото: General Motors

115-сильная версия расходует в среднем 5,6 л/100 км, а самый мощный 132-сильный вариант — 6,2 л/100 км. Модель доступна с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

Кстати, недавно General Motors возродили недорогой седан Chevrolet, который продавался в Украине.

Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Chevrolet Captiva, который электрифицировали.