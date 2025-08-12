Наступник Lacetti: представлено новий доступний Chevrolet із великим багажником (фото)

У Бразилії презентували новий Chevrolet Onix 2025. Компактна модель має великий багажник та комплектується економічними двигунами.

Related video

Chevrolet Onix пройшов модернізацію та вже вийшов на ринок у Бразилії за ціною від 99 900 до 136 490 реалів ($18 350 – 25 000), а пізніше з’явиться і в інших країнах Америки та Євразії і на інших ринках буде навіть дешевшим. Подробиці новинки розкрили на сайті концерну General Motors.

Спортивний Chevrolet Onix RS Фото: General Motors

Наступник Chevrolet Lacetti отримав ширшу решітку радіатора, вужчі фари, нові бампери та ліхтарі. Можна обрати седан або хетчбек. Також доступна спортивна версія Chevrolet Onix RS із виразнішою передньою частиною, обвісом, антикрилом на даху та 16-дюймовими дисками.

Модель випускають з економічними двигунами Фото: General Motors

У салоні встановили нову передню панель, а дорожчі версії отримали цифровий щиток приладів та збільшений 11-дюймовий тачскрін (у "базі" – 8-дюймовий екран). 4,5-метровий седан Chevrolet Onix має великий багажник об’ємом 500 л, а в компактнішого хетчбека він менший — 303 л.

У салоні встановили нову передню панель Фото: General Motors

Базова комплектація включає кондиціонер, електросклопідіймачі, ESP та 6 подушок безпеки. Топовий варіант отримав люк, клімат-контроль, камеру, парктронік, круїз-контроль та систему моніторингу "сліпих" зон.

Важливо

Абсолютний рекорд: новий електропікап Chevrolet проїхав 1700 км без підзарядки (фото)

Новий Chevrolet Onix у Бразилії комплектують бензиновими двигунами об’ємом 1,0 л (82 та 115 к. с.), проте в інших країнах пропонують 1,2-літрові мотори на 90 і 132 к. с.

Об'єм багажника седана становить 500 л Фото: General Motors

115-сильна версія витрачає у середньому 5,6 л/100 км, а найпотужніший 132-сильний варіант — 6,2 л/100 км. Модель доступна з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

До речі, нещодавно General Motors відродили недорогий седан Chevrolet, який продавався в Україні.

Також Фокус розповідав про новий кросовер Chevrolet Captiva, який електрифікували.