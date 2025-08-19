Ціна $32800 і запас ходу 770 км: на ринок вийшов електрокар Audi без чотирьох кілець (фото)

Новий Audi E5 Sportback надійшов у продаж. Оригінальний електричний універсал доступний у версіях потужністю до 787 к. с. із запасом ходу до 773 км.

Електромобіль Audi E5 Sportback почали продавати в Китаї за ціною від 235 000 до 319 900 юанів ($32 800 – 44 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Саме у Китаї на підприємстві концерну SAIC випускатимуть універсал Audi E5 Sportback. Він стане первістком у новому електричному сімействі моделей, відмінною рисою яких буде відсутність логотипа з чотирма кільцями.

Запас ходу авто сягає 773 км Фото: Audi

4,9-метровий електрокар Audi E5 Sportback вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та тоненькою оптикою. У його салоні на всю передню панель розтягнули 59-дюймовий екран, а в мультимедіа вбудовано штучний інтелект. Серед опцій є система напівавтономного руху.

Новий Audi E5 Sportback пропонують в задньопривідних версіях потужністю 299 та 408 к. с., а також у повнопривідних варіантах на 525 і 787 сил. Розгін до 100 км/год займає від 3,4 до 6,1 с.

На передній панелі встановлено великий 59-дюймовий екран Фото: Audi

На вибір пропонують батареї ємністю 76, 83 та 100 кВт∙год: запас ходу становить від 618 до 773 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку: додати 370 км можна за 10 хвилин.

До речі, нещодавно свій електричний універсал представив і Mercedes-Benz. Його запас ходу сягає 760 км.

Також Фокус розповідав, що на європейський ринок виходить недорогий електричний аналог Suzuki Jimny.