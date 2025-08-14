Покращений флагман: новий Audi Q7 2026 розсекретили до презентації (фото)
В інтернеті з’явилися фото Audi Q7 третього покоління. Преміальний сімейний кросовер стане більшим, елегантнішим та економічнішим.
Новий Audi Q7 помітили під час тестів у Німеччині. Великий кросовер преміумкласу проходить фінальні випробування і дебютує у 2026 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тестовий прототип Audi Q7 2026 має мінімальний камуфляж, тому його дизайн може розгледіти. Флагманський кросовер стане елегантнішим на вигляд та нагадуватиме молодшого брата Audi Q5 третього покоління.Важливо
Лінії кузова Audi Q7 стали більш плавними, а решітку радіатора збільшили. Також привертають до себе увагу компактні дверні ручки (як у Ford Mustang Mach-E), дворівневі піксельні фари та ліхтарі складної форми.
Салон Audi Q7 2026 не показали, але відомо, що за аналогією з іншими сучасними моделями марки кросовер отримає три екрани на передній панелі. Авто підросте в розмірах і стане просторішим.
На фото потрапив заряджений кросовер Audi SQ7, який збереже 4,0-літровий V8 твін-турбо. Також у лінійці залишаться 3,0-літрові бензиновий та дизельний V6, які доповнять "м’якими" гібридними установками, що знизить витрату пального. Очікується і плагін-гібрид Audi Q7. Усі версії отримають 8-ступінчастий автомат і повний привід.
