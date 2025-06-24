Економпропозиція: який вигляд матиме найдешевший кросовер Audi (фото)

Опубліковано зображення нового Audi Q3 третього покоління в початковій версії. Базовий кросовер суттєво відрізняється від дорожчих варіантів моделі.

Related video

Саме такий Q3 буде найдешевшим кросовером Audi, адже молодшу модель Q2 невдовзі знімуть із виробництва, а її наступник не планується. Ціна Audi Q3 2025 у базовому виконанні складе 44 600 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кросовер отримав 17-дюймові диски Фото: Audi

Новий Audi Q3 третьої генерації презентували в дорожчих версіях і базова модель суттєво від них відрізняється. У неї інакший візерунок решітки радіатора, скромніший задній бампер та 17-дюймові диски із високопрофільними шинами.

Фари Audi Q3 є діодними, але не матричними. До того ж, у початковій моделі відмовилися від OLED-оптики в ліхтарях.

Важливо

Audi представила потужні кросовери із витратою 3,3 л на 100 км (фото)

У салоні базового Audi Q3 2025 інакше чотириспицеве кермо та простіше оздоблення, а в підсвічування не змінюється колір. Утім, кросовер зберіг і два великих дисплеї на передній панелі, і кнопку запуску двигуна. Також є електронний "ручник", бездротова зарядка смартфонів та адаптивний круїз-контроль.

У салоні збережено два дисплеї Фото: Audi

Найдешевший кросовер Audi Q3 є передньопривідним та оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 150 к. с. із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою.

Між іншим, нещодавно на український ринок вийшов новий сімейний кросовер Volkswagen.

Також Фокус розповідав про рідкісний заряджений Audi 90-х у Києві.