Економпропозиція: який вигляд матиме найдешевший кросовер Audi (фото)
Опубліковано зображення нового Audi Q3 третього покоління в початковій версії. Базовий кросовер суттєво відрізняється від дорожчих варіантів моделі.
Саме такий Q3 буде найдешевшим кросовером Audi, адже молодшу модель Q2 невдовзі знімуть із виробництва, а її наступник не планується. Ціна Audi Q3 2025 у базовому виконанні складе 44 600 євро. Про це повідомляє сайт Motor1.
Новий Audi Q3 третьої генерації презентували в дорожчих версіях і базова модель суттєво від них відрізняється. У неї інакший візерунок решітки радіатора, скромніший задній бампер та 17-дюймові диски із високопрофільними шинами.
Фари Audi Q3 є діодними, але не матричними. До того ж, у початковій моделі відмовилися від OLED-оптики в ліхтарях.Важливо
У салоні базового Audi Q3 2025 інакше чотириспицеве кермо та простіше оздоблення, а в підсвічування не змінюється колір. Утім, кросовер зберіг і два великих дисплеї на передній панелі, і кнопку запуску двигуна. Також є електронний "ручник", бездротова зарядка смартфонів та адаптивний круїз-контроль.
Найдешевший кросовер Audi Q3 є передньопривідним та оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 150 к. с. із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою.
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