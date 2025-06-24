Эконом-предложение: как будет выглядеть самый дешевый кроссовер Audi (фото)

Опубликовано изображение нового Audi Q3 третьего поколения в начальной версии. Базовый кроссовер существенно отличается от более дорогих вариантов модели.

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Именно такой Q3 будет самым дешевым кроссовером Audi, ведь младшую модель Q2 вскоре снимут с производства, а ее преемник не планируется. Цена Audi Q3 2025 в базовом исполнении составит 44 600 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кроссовер получил 17-дюймовые диски Фото: Audi

Новый Audi Q3 третьей генерации презентовали в более дорогих версиях и базовая модель существенно от них отличается. У нее иной узор решетки радиатора, более скромный задний бампер и 17-дюймовые диски с высокопрофильными шинами.

Фары Audi Q3 являются диодными, но не матричными. К тому же, в начальной модели отказались от OLED-оптики в фонарях.

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В салоне базового Audi Q3 2025 иначе четырехспицевый руль и более простая отделка, а у подсветки не меняется цвет. Впрочем, кроссовер сохранил и два больших дисплея на передней панели, и кнопку запуска двигателя. Также есть электронный "ручник", беспроводная зарядка смартфонов и адаптивный круиз-контроль.

В салоне сохранено два дисплея Фото: Audi

Самый дешевый кроссовер Audi Q3 является переднеприводным и оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 150 л. с. с 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел новый семейный кроссовер Volkswagen.

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