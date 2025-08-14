Улучшенный флагман: новый Audi Q7 2026 рассекретили до презентации (фото)

В интернете появились фото Audi Q7 третьего поколения. Премиальный семейный кроссовер станет больше, элегантнее и экономичнее.

Related video

Новый Audi Q7 заметили во время тестов в Германии. Большой кроссовер премиум-класса проходит финальные испытания и дебютирует в 2026 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: carscoops.com

Тестовый прототип Audi Q7 2026 имеет минимальный камуфляж, поэтому его дизайн может разглядеть. Флагманский кроссовер станет элегантнее на вид и будет напоминать младшего брата Audi Q5 третьего поколения.

Важно

В Украине выполнили яркий тюнинг сверхмощного кроссовера Audi (фото)

Линии кузова Audi Q7 стали более плавными, а решетку радиатора увеличили. Также привлекают к себе внимание компактные дверные ручки (как у Ford Mustang Mach-E), двухуровневые пиксельные фары и фонари сложной формы.

Салон Audi Q7 2026 не показали, но известно, что по аналогии с другими современными моделями марки кроссовер получит три экрана на передней панели. Авто подрастет в размерах и станет просторнее.

Дизайн Audi Q7 станет более элегантным Фото: carscoops.com

На фото попал заряженный кроссовер Audi SQ7, который сохранит 4,0-литровый V8 твин-турбо. Также в линейке останутся 3,0-литровые бензиновый и дизельный V6, которые дополнят "мягкими" гибридными установками, что снизит расход топлива. Ожидается и плагин-гибрид Audi Q7. Все версии получат 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Между прочим, недавно рассекретили новый электромобиль Audi A6 с запасом хода 750 км.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Audi.