Цена $32800 и запас хода 770 км: на рынок вышел электрокар Audi без четырех колец (фото)

Новый Audi E5 Sportback поступил в продажу. Оригинальный электрический универсал доступен в версиях мощностью до 787 л.с. с запасом хода до 773 км.

Электромобиль Audi E5 Sportback начали продавать в Китае по цене от 235 000 до 319 900 юаней ($32 800 — 44 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Именно в Китае на предприятии концерна SAIC будут выпускать универсал Audi E5 Sportback. Он станет первенцем в новом электрическом семействе моделей, отличительной чертой которых будет отсутствие логотипа с четырьмя кольцами.

Запас хода авто достигает 773 км Фото: Audi

4,9-метровый электрокар Audi E5 Sportback отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и тоненькой оптикой. В его салоне на всю переднюю панель растянули 59-дюймовый экран, а в мультимедиа встроен искусственный интеллект. Среди опций есть система полуавтономного движения.

Новый Audi E5 Sportback предлагают в заднеприводных версиях мощностью 299 и 408 л. с., а также в полноприводных вариантах на 525 и 787 сил. Разгон до 100 км/ч занимает от 3,4 до 6,1 с.

На передней панели установлен большой 59-дюймовый экран Фото: Audi

На выбор предлагаются батареи емкостью 76, 83 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет от 618 до 773 км. 800-вольтовая архитектура позволяет сверхбыструю зарядку: добавить 370 км можно за 10 минут.

