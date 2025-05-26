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Авто

Запас хода — 770 км: раскрыты подробности нового электрокара Audi без четырех колец (фото)

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Фото: Audi | Audi E5 Sportback — мощный электрический универсал

Появилась информация о новом Audi E5 Sportback. Мощный электрический универсал станет первой моделью автопроизводителя без эмблемы с четырьмя кольцами.

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О новом электромобиле Audi рассказали на сайте CarNewsChina.

Универсал Audi E5 Sportback — первая модель в новом семействе электрических моделей, которая будет производиться в Китае совместно с SAIC. Четырех колец на них не будет.

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Запас хода электрокара достигает 770 км
Фото: Audi

Новый Audi E5 Sportback поступит в продажу с июля. Это серийная версия прошлогоднего концепта E.

Audi E5 Sportback — обтекаемый спортивный универсал с длинным капотом, высокой оконной линией и плавными формами кузова. Также привлекают к себе внимание узкие фары и фонари. Заднее стекло прикрыто большим спойлером.

Audi E5 Sportback, новый Audi E5 Sportback, универсал Audi, электромобиль Audi, электромобиль Audi Fullscreen
Авто не имеет традиционной эмблемы Audi
Фото: Audi

Размеры Audi E5 Sportback:

  • длина — 4881 мм;
  • ширина — 1960 мм;
  • высота — 1479 мм;
  • колесная база — 2950 мм.
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В салоне на всю ширину передней панели установили дисплей. Кроме того, в случае выбора камер вместо зеркал заднего вида устанавливают еще пару мониторов. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

Салон Audi E5, Audi E5 Sportback, новый Audi E5 Sportback, универсал Audi, электромобиль Audi Fullscreen
На всю ширину передней панели установлен дисплей
Фото: Audi

Универсал Audi E5 Sportback предложат в заднеприводных версиях мощностью 299 и 407 л. с. и полноприводных вариантах на 578 и 787 сил. Самый мощный вариант будет стартовать до 100 км/ч за 3,4 с.

Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечит запас хода до 770 км. 800-вольтная архитектура позволит сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 370 км можно будет за 10 минут.

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