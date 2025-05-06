Audi представила элегантные и мощные авто с расходом 2,8 л на 100 км (фото)
Новый Audi A6 2025 получил экономичные плагин-гибридные версии. Седан и универсал способны преодолеть 100 км на электротяге.
О новых Audi A6 e-hybrid рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.
Седан и универсал Audi A6 в варианте e-hybrid оснащены 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, электромотором и роботом S tronic. Доступны два варианта моделей.
В базовом исполнении отдача силовой установки составляет 295 л.с. и 450 Н∙м. Разгон до сотни занимает 6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.Важно
Более мощный вариант развивает 362 л.с. и 500 Н∙м. В этом случае спринт до 100 км/ч занимает 5,3 с.
Чтобы проехать 100 км в электрическом режиме, новый Audi A6 e-hybrid оснастили аккумуляторной батареей емкостью 20,7 кВт∙ч. Расход топлива в гибридном режиме составляет 2,8 л на 100 км, а с разряженной батареей 7,5-7,6 л/100 км.
Все плагин-гибриды Audi A6 получили полный привод Quattro и управляемые задние колеса. Более мощный вариант предлагают в исполнении S line с 19-дюймовыми дисками, улучшенными сиденьями и спортивной подвеской.
Новый Audi A6 e-hybrid поступает в продажу с 8 мая. Цена седана стартует с 65 800 евро, а универсала — с 68 300 евро.
Между прочим, недавно в Киеве видели редкий заряженный Audi 90-х.
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