Audi презентувала елегантні та потужні авто з витратою 2,8 л на 100 км (фото)

Новий Audi A6 2025 отримав економічні плагін-гібридні версії. Седан і універсал здатні подолати 100 км на електротязі.

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Седан та універсал Audi A6 у варіанті e-hybrid оснащені 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою, електромотором та роботом S tronic. Доступні два варіанти моделей.

Audi A6 e-hybrid може проїхати понад 100 км на електротязі Фото: Audi

У базовому виконанні віддача силової установки складає 295 к. с. та 450 Н∙м. Розгін до сотні займає 6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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Потужніший варіант розвиває 362 к. с. та 500 Н∙м. У цьому випадку спринт до 100 км/год займає 5,3 с.

Універсал Audi A6 Avant e-hybrid Фото: Audi

Аби проїхати 100 км в електричному режимі, новий Audi A6 e-hybrid оснастили акумуляторною батареєю ємністю 20,7 кВт∙год. Витрата пального у гібридному режимі складає 2,8 л на 100 км, а із розрядженою батареєю 7,5-7,6 л/100 км.

Усі плагін-гібриди Audi A6 отримали повний привід Quattro та керовані задні колеса. Потужніший варіант пропонують у виконанні S line із 19-дюймовими дисками, покращеними сидіннями та спортивною підвіскою.

362-сильна версія отримала спортивні крісла Фото: Audi

Новий Audi A6 e-hybrid надходить у продаж із 8 травня. Ціна седана стартує з 65 800 євро, а універсала – з 68 300 євро.

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