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Запас ходу — 770 км: розкрито подробиці нового електрокара Audi без чотирьох кілець (фото)

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Фото: Audi | Audi E5 Sportback — потужний електричний універсал

З’явилася інформація про новий Audi E5 Sportback. Потужний електричний універсал стане першою моделлю автовиробника без емблеми з чотирма кільцями.

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Універсал Audi E5 Sportback — перша модель у новому сімействі електричних моделей, яку вироблятимуть у Китаї спільно із SAIC. Чотирьох кілець на них не буде.

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Запас ходу електрокара сягає 770 км
Фото: Audi

Новий Audi E5 Sportback надійде в продаж із липня. Це серійна версія торішнього концепта E.

Audi E5 Sportback — обтічний спортивний універсал із довгим капотом, високою віконною лінією та плавними формами кузова. Також привертають до себе увагу вузькі фари і ліхтарі. Заднє скло прикрите великим спойлером.

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Авто не має традиційної емблеми Audi
Фото: Audi

Розміри Audi E5 Sportback:

  • довжина – 4881 мм;
  • ширина – 1960 мм;
  • висота – 1479 мм;
  • колісна база – 2950 мм.
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У салоні на всю ширину передньої панелі встановили дисплей. Крім того, у випадку вибору камер замість дзеркал заднього виду встановлюють ще пару моніторів. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.

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На всю ширину передньої панелі встановлено дисплей
Фото: Audi

Універсал Audi E5 Sportback запропонують у задньопривідних версіях потужністю 299 і 407 к. с. та повнопривідних варіантах на 578 та 787 сил. Найпотужніший варіант стартуватиме до 100 км/год за 3,4 с.

Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечить запас ходу до 770 км. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку: поповнити запас ходу на 370 км можна буде за 10 хвилин.

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