Audi выпустила стильный спортивный электрокар с запасом хода более 600 км (фото)

Новый Audi e-tron GT получил базовую модификацию quattro. Мощный электрокар заметно подешевел, а его запас хода существенно вырос.

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Полноприводный седан Audi e-tron GT quattro отличается от других версий модели более скромной силовой установкой. Впрочем, она остается мощной: развивает 503 л.с. в стандартном режиме и 585 л.с. на пике при активации функции Launch control. Разгон до сотни занимает 4 с.

Запас хода электрокара вырос до 622 км Фото: Audi

Аккумуляторная батарея емкостью 105 кВт∙ч осталась без изменений, однако поскольку новый Audi e-tron GT quattro менее мощный и легче на 30 кг, то запас хода вырос до 622 км. Пополнить его на 285 км можно всего за 10 мин, если выбрать быструю зарядку мощностью 320 кВт.

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Электромобиль Audi e-tron GT quattro отличается внешне от других моделей только декором и иными 20-дюймовыми дисками. Салон также не претерпел изменений — там установлены 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин.

Комплектация включает спортивные кресла с электроприводом и подогревом Фото: Audi

Базовая комплектация Audi e-tron GT включает панорамную крышу, акустику с 10 динамиками, обогрев руля, спортивные кресла с электроприводом и подогревом. Цена Audi e-tron GT quattro стартует со 108 900 евро.

Кстати, недавно дебютировали мощные гибриды Audi с расходом топлива 2,8 л на 100 км.

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