В Европе появился электрический аналог Suzuki Jimny от General Motors за $23 500 (фото)
Новый Baojun Yep выходит на европейский рынок. Компактный и недорогой электрокроссовер с оригинальным дизайном имеет запас хода 300 км.
Электромобиль Baojun Yep появился в Чехии, где стоит от 499 000 крон ($23 500). Об этом сообщает сайт Auto.cz.
Компактный кроссовер Baojun Yep создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Электрокар внешне напоминает Suzuki Jimny.
Пока что в Европу приехал короткий 3,4-метровый вариант, но ожидается и четырехметровая пятидверная версия Yep Plus, которая на отдельных рынках представлена под названием Chevrolet Spark.Важно
Недорогой электрокроссовер Baojun Yep получил два 10,25-дюймовых экрана в салоне, а также оснащен кондиционером, камерой заднего вида и подогревом сидений в базовой версии.
Новый Baojun Yep предложили в 68-сильной заднеприводной версии, но со временем ожидается и более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.
С батареей на 28 кВт∙ч запас хода электрокара составляет 303 км. Пятидверная версия Baojun Yep более мощная (102 л. с.) и доступна с более крупными батареями емкостью 41,9 и 54 кВт∙ч.
