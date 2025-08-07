В Европе появился электрический аналог Suzuki Jimny от General Motors за $23 500 (фото)

Новый Baojun Yep выходит на европейский рынок. Компактный и недорогой электрокроссовер с оригинальным дизайном имеет запас хода 300 км.

Related video

Электромобиль Baojun Yep появился в Чехии, где стоит от 499 000 крон ($23 500). Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Компактный кроссовер Baojun Yep создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда. Электрокар внешне напоминает Suzuki Jimny.

Удлиненный Baojun Yep Plus Фото: General Motors

Пока что в Европу приехал короткий 3,4-метровый вариант, но ожидается и четырехметровая пятидверная версия Yep Plus, которая на отдельных рынках представлена под названием Chevrolet Spark.

Важно

Бензин, гибрид и электро: General Motors показали семиместный кроссовер за $10 000 (фото)

Недорогой электрокроссовер Baojun Yep получил два 10,25-дюймовых экрана в салоне, а также оснащен кондиционером, камерой заднего вида и подогревом сидений в базовой версии.

Новый Baojun Yep предложили в 68-сильной заднеприводной версии, но со временем ожидается и более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

На передней панели установили два экрана Фото: General Motors

С батареей на 28 кВт∙ч запас хода электрокара составляет 303 км. Пятидверная версия Baojun Yep более мощная (102 л. с.) и доступна с более крупными батареями емкостью 41,9 и 54 кВт∙ч.

Между прочим, недавно General Motors возродили знаменитую дешевую модель.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый Audi Q5 2025.