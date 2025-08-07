У Європі з'явився електричний аналог Suzuki Jimny від General Motors за $23 500 (фото)

Новий Baojun Yep виходить на європейський ринок. Компактний і недорогий електрокросовер з оригінальним дизайном має запас ходу 300 км.

Електромобіль Baojun Yep з’явився у Чехії, де коштує від 499 000 крон ($23 500). Про це повідомляє сайт Auto.cz.

Компактний кросовер Baojun Yep створений за участі спеціалістів General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду. Електрокар зовні нагадує Suzuki Jimny.

Подовжений Baojun Yep Plus Фото: General Motors

Поки що в Європу приїхав короткий 3,4-метровий варіант, але очікується і чотириметрова п’ятидверна версія Yep Plus, яка на окремих ринках представлена під назвою Chevrolet Spark.

Недорогий електрокросовер Baojun Yep отримав два 10,25-дюймових екрани в салоні, а також оснащений кондиціонером, камерою заднього виду та підігрівом сидінь у базовій версії.

Новий Baojun Yep запропонували у 68-сильній задньопривідній версії, але з часом очікується і потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість становить 100 км/год.

На передній панелі встановили два екрани Фото: General Motors

Із батареєю на 28 кВт∙год запас ходу електрокара складає 303 км. П’ятидверна версія Baojun Yep потужніша (102 к. с.) і доступна із більшими батареями ємністю 41,9 і 54 кВт∙год.

