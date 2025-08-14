Запас ходу — понад 800 км: дебютував найбільш "дальнобійний" електромобіль Tesla (фото)

Лінійку Tesla Model 3 2025 поповнила нова "дальнобійна" модифікація + Long Range. Її запас ходу перевищує 800 км.

Новий електромобіль Tesla Model 3+ Long Range презентували в Китаї і там седан уже надходить у продаж за ціною від 269 500 юанів ($37 950). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нова Tesla Model 3+ у виконанні Long Range отримала покращену силову установку з потужнішим 302-сильним електромотором на задній вісі та батарею NMC (літій-нікель-марганець-кобальт-оксидна) від LG Energy Solution ємністю 78,4 кВт∙год.

Електрокар отримав нову установку Фото: Tesla

Електрокар здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с, а його максимальну швидкість обмежено на позначці 200 км/год. Запас ходу Tesla Model 3+ Long Range становить 800-830 км (за циклом CLTC), залежно від обраних колісних дисків.

Зовні нова Tesla Model 3+ Long Range нічим не відрізняється від інших модифікацій електрокара. Заявлено, що маса седана становить 1760 кг і його комплектують шинами розміром 235/45 R18 або 235/40 R19. Стандартне оснащення електромобіля включає систему напівавтономного руху.

