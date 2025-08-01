Дешеві і прослужать 20 років: у виробництво надійдуть інноваційні батареї для електрокарів

Найбільший у світі виробник батарей для електрокарів CATL готується випускати натрієві акумулятори. Вони будуть дешевшими та безпечнішими, аніж літієві батареї, а також не розряджатимуться в мороз.

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Натрій-іонні батареї CATL надійдуть у масове виробництво із 2027 року і будуть призначені, передусім, для бюджетних електромобілів. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Нові натрієві батареї ідеально підходять для доступних електрокарів через свою невисоку ціну. Запасів натрію у світі приблизно в 1000 разів більше, аніж літію, тому собівартість таких акумуляторів значно нижче.

Натрієві батареї дешевші і довговічніші, проте забезпечують менший запас ходу Фото: Motor.es

До того ж, натрієві батареї безпечніші, адже не горять, як літієві. Вони приблизно вдвічі довговічніші – розраховані на 4000 циклів зарядки-розрядки, що відповідає пробігу в понад мільйон кілометрів чи понад 20 рокам експлуатації. А ще натрій-іонні батареї не втрачають заряд навіть у мороз -40 градусів.

Утім, нові батареї мають один суттєвий недолік – низьку густину енергії. Через це поки що вони не здатні забезпечити великий запас ходу електрокара.

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Із цієї причини CATL поки випускає натрієві батареї для комплектів резервного живлення для промисловості і приватних будинків. Над ними працюють і до 2027 року планують збільшити густину енергії до рівня літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей.

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