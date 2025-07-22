Новий електромобіль MG стане першою у світі моделлю з твердотільною батареєю (фото)

Розкрито нові подробиці MG4 другого покоління. Доступний електромобіль отримає інноваційну твердотільну батарею.

Related video

Новий MG4 із акумуляторною батареєю наступного покоління презентують 5 серпня. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Батарея MG містить 95% твердого та лише 5% рідкого електроліту. Її ємність становить 70 кВт∙год, а маса – приблизно 370 кг. Запас ходу MG4 у цій версії складе 537 км тоді, як у варіанті зі звичайною літій-залізо-фосфатною батареєю — понад 400 км.

Запас ходу MG4 сягне 537 км Фото: MG

Зазначається, що твердотільна батарея MG краще поводиться за низьких температур. Із нею в мороз запас ходу електрокара падає не так сильно, як із традиційними літієвими батареями.

Електромобіль MG4 із твердотільною батареєю оснащений 163-сильним мотором. Максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Важливо

На європейський ринок виходять нові конкуренти Tesla Model S і Model Y від MG (фото)

Крім того, твердотільні батареї менш чутливі до перегріву, а тому безпечніші – ризик загоряння в них менший. Також це дозволяє підтримувати надшвидку зарядку.

Новий MG4 із твердотільною батареєю в Китаї буде коштувати приблизно 120 000 юанів ($16 400). Це буде перший масовий електромобіль у світі із цією технологією.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль Audi із запасом ходу 750 км.

Також ми писали про сімейний електромобіль Kia за $21 000.