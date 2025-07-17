На європейський ринок виходять нові конкуренти Tesla Model S і Model Y від MG (фото)

MG виводить на європейський ринок дві флагманські електричні моделі. Седан MG IM5 і кросовер IM6 доступні у версіях потужністю до 750 сил, а запас ходу перевищує 600 км.

Related video

Нові електромобілі MG IM5 та IM6 показали на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді. Саме у Великій Британії стартують європейські продажі моделей, а невдовзі вони з’являться в Норвегії та Швейцарії. Про це повідомляється на офіційному сайті MG.

У салоні авто встановлено широкий 26,3-дюймовий екран Фото: MG

Електрокари MG – преміальні моделі з обтічним дизайном. В їх основі лежить сучасна платформа з 800-вольтним електрообладнанням, яке забезпечує швидку зарядку на 80% всього за 17 хвилин.

Обидва авто мають великий 26-дюймовий екран на передній панелі та додатковий 10-дюймовий тачскрін, а їх комплектація включає камери кругового огляду, електропакет, вентиляцію крісел та систему напівавтономного руху. Об’єм багажника MG IM5 становить 457 л, а IM6 – 665 л.

Новий MG IM5

MG IM5 Фото: MG

4,93-метровий седан MG IM5 коштує від 39 450 фунтів стерлінгів ($52 800) та є доступнішим конкурентом Tesla Model S і Volkswagen ID.7. Електромобіль пропонують у задньопривідних версіях на 295 і 408 к. с., а також у повнопривідному 750-сильному варіанті. Найпотужніша версія стартує до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 270 км/год. Можна обрати батарею ємністю 75 або 100 кВт∙год: запас ходу сягає 489 і 575-710 км, відповідно.

Важливо

300 сил і багате оснащення: на український ринок виходить недорогий кросовер MG (фото)

Електрокросовер MG IM6

MG IM6 Фото: MG

Електромобіль MG IM6 завдовжки 4,91 м кине виклик Tesla Model Y. Його ціна – від 47 995 фунтів стерлінгів ($64 200). Електрокар доступний у варіантах потужністю 408 та 750 к. с. Топова версія розганяється до сотні за 3,6 с. Його продають лише із батареєю на 100 кВт∙год, а запас ходу складає 504-624 км.

Раніше Фокус розповідав про недорогий пікап MG із витратою 8 л на 100 км.

Також ми писали, що на ринок вийшов перший кросовер Xiaomi.