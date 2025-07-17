На европейский рынок выходят новые конкуренты Tesla Model S и Model Y от MG (фото)

MG выводит на европейский рынок две флагманские электрические модели. Седан MG IM5 и кроссовер IM6 доступны в версиях мощностью до 750 сил, а запас хода превышает 600 км.

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Новые электромобили MG IM5 и IM6 показали на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Именно в Великобритании стартуют европейские продажи моделей, а вскоре они появятся в Норвегии и Швейцарии. Об этом сообщается на официальном сайте MG.

В салоне авто установлен широкий 26,3-дюймовый экран Фото: MG

Электрокары MG — премиальные модели с обтекаемым дизайном. В их основе лежит современная платформа с 800-вольтным электрооборудованием, которое обеспечивает быструю зарядку на 80% всего за 17 минут.

Оба авто имеют большой 26-дюймовый экран на передней панели и дополнительный 10-дюймовый тачскрин, а их комплектация включает камеры кругового обзора, электропакет, вентиляцию кресел и систему полуавтономного движения. Объем багажника MG IM5 составляет 457 л, а IM6 — 665 л.

Новый MG IM5

MG IM5 Фото: MG

4,93-метровый седан MG IM5 стоит от 39 450 фунтов стерлингов ($52 800) и является более доступным конкурентом Tesla Model S и Volkswagen ID.7. Электромобиль предлагается в заднеприводных версиях на 295 и 408 л. с., а также в полноприводном 750-сильном варианте. Самая мощная версия стартует до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 270 км/ч. Можно выбрать батарею емкостью 75 или 100 кВт∙ч: запас хода достигает 489 и 575-710 км, соответственно.

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Электрокроссовер MG IM6

MG IM6 Фото: MG

Электромобиль MG IM6 длиной 4,91 м бросит вызов Tesla Model Y. Его цена — от 47 995 фунтов стерлингов ($64 200). Электрокар доступен в вариантах мощностью 408 и 750 л. с. Топовая версия разгоняется до сотни за 3,6 с. Его продают только с батареей на 100 кВт∙ч, а запас хода составляет 504-624 км.

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