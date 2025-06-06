Брутальный дизайн и расход 8 л на 100 км: презентован недорогой пикап MG (фото)

В Австралии представили новый пикап MG U9. Доступный автомобиль богато оснащен и получил тяговитый турбодизель.

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Об этом сообщает сайт Car Expert.

Пикап станет преемником MG T60, которого можно встретить и в Украине. Автомобиль является собратом Maxus eTerron/Interstellar X, что и неудивительно, ведь оба бренда входят в концерн SAIC.

Авто достигает 5,5 м в длину

Новый MG U9 — среднеразмерный рамный пикап с рубленым дизайном. У него огромная решетка радиатора, крупные фары и расширенные колесные арки. Это один из самых крупных представителей своего класса.

Размеры MG U9 2025:

длина — 5500 мм;

ширина — 1997 мм;

высота — 1860 мм;

колесная база — 3300 мм;

клиренс — 220 мм;

масса — 2398 кг.

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В интерьере MG U9 установили оригинальный руль и два дисплея на передней панели. Кресла первого ряда разделены высоким тоннелем, на котором установлена оригинальная ручка КПП. Между салоном и багажником есть люк. Среди опций есть 20-дюймовые диски, мощная акустика JBL, электропривод, вентиляция и массаж сидений.

На передней панели установлено два дисплея

Пикап MG U9 дебютировал с 2,5-литровым турбодизелем на 218 л.с. и 520 Нм. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом.

Новый MG U9 способен развить 180 км/ч и расходует в среднем примерно 8 л/100 км. Грузоподъемность пикапа составляет 1102 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Между прочим, на украинский рынок вышел недорогой кроссовер MG мощностью до 300 сил.

Также Фокус рассказывал о флагманском кроссовере MG.