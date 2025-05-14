Недорогой флагман: в продажу поступает аналог Toyota Highlander и Kia Sorento от MG (фото)

Большой кроссовер MG QS выходит на международный рынок. Недорогая семейная модель просторная внутри и богато оснащена.

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О новом MG QS 2025 рассказали на сайте Drive.

Авто отличается оригинальным дизайном Фото: MG

Флагманский кроссовер MG QS — экспортная версия модели RX9, которую презентовали в прошлом году. Первой страной, где представили QS, стала Австралия.

Новый MG QS — недорогая альтернатива Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. 4,9-метровый семиместный кроссовер отличается оригинальным дизайном и просторным салоном. Объем багажника составляет 203 л с тремя рядами кресел, 517 л — с двумя и 1052 л — с одним.

Недорогой кроссовер богато укомплектован Фото: drive.com.au

Цена MG QS 2025 стартует с 46 990 австралийских долларов ($30 500). Базовая версия Excite довольно богато оснащена — 20-дюймовые диски, панорамная крыша, два экрана на передней панели, трехзонный климат-контроль, датчики дождя и света, камеры кругового обзора, парктроник, набор систем безопасности, электроприводы кресел и дверей багажника.

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Топовый вариант Essence ($33 000) добавляет 21-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, кожаный салон, акустику Bose, подогрев и вентиляцию сидений.

Объем багажника составляет 203-1052 л. Фото: MG

Кроссовер MG QS оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 208 л. с. и 9-ступенчатой автоматической КПП. Средний расход топлива составляет 8,4 л/100 км с передним приводом и 8,8 л/100 км — с полным.

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