Недорогий флагман: у продаж надходить аналог Toyota Highlander і Kia Sorento від MG (фото)

Великий кросовер MG QS виходить на міжнародний ринок. Недорога сімейна модель простора всередині та багато оснащена.

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Про новий MG QS 2025 розповіли на сайті Drive.

Авто вирізняється оригінальним дизайном Фото: MG

Флагманський кросовер MG QS – експортна версія моделі RX9, яку презентували торік. Першою країною, де представили QS, стала Австралія.

Новий MG QS – недорога альтернатива Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe і Kia Sorento. 4,9-метровий семимісний кросовер вирізняється оригінальним дизайном та просторим салоном. Об’єм багажника становить 203 л з трьома рядами крісел, 517 л – із двома та 1052 л – із одним.

Недорогий кросовер багато укомплектований Фото: drive.com.au

Ціна MG QS 2025 стартує з 46 990 австралійських доларів ($30 500). Базова версія Excite досить багато оснащена – 20-дюймові диски, панорамний дах, два екрани на передній панелі, тризонний клімат-контроль, датчики дощу та світла, камери кругового огляду, парктронік, набір систем безпеки, електроприводи крісел і дверей багажника.

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Топовий варіант Essence ($33 000) додає 21-дюймові диски, адаптивні амортизатори, шкіряний салон, акустику Bose, підігрів та вентиляцію сидінь.

Об"єм багажника складає 203-1052 л Фото: MG

Кросовер MG QS оснащений 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 208 к. с. та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Середня витрата пального складає 8,4 л/100 км із переднім приводом та 8,8 л/100 км – із повним.

До речі, нещодавно в Україні презентували доступний кросовер MG із витратою 5,2 л на 100 км.

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