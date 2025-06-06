Брутальний дизайн і витрата 8 л на 100 км: презентовано недорогий пікап MG (фото)

В Австралії представили новий пікап MG U9. Доступний автомобіль багато оснащений та отримав тяговитий турбодизель.

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Про це повідомляє сайт Car Expert.

Пікап стане наступником MG T60, якого можна зустріти і в Україні. Автомобіль є побратимом Maxus eTerron/Interstellar X, що й не дивно, адже обидва бренди входять до концерну SAIC.

Авто сягає 5,5 м завдовжки

Новий MG U9 – середньорозмірний рамний пікап із рубаним дизайном. У нього величезна решітка радіатора, крупні фари та розширені колісні арки. Це один із найбільших представників свого класу.

Розміри MG U9 2025:

довжина – 5500 мм;

ширина – 1997 мм;

висота – 1860 мм;

колісна база – 3300 мм;

кліренс – 220 мм;

маса – 2398 кг.

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В інтер'єрі MG U9 встановили оригінальне кермо та два дисплеї на передній панелі. Крісла першого ряду розділені високим тунелем, на якому встановлено оригінальну ручку КПП. Між салоном та багажником є люк. Серед опцій є 20-дюймові диски, потужна акустика JBL, електропривід, вентиляція та масаж сидінь.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Пікап MG U9 дебютував із 2,5-літровим турбодизелем на 218 к. с. та 520 Нм. Автомобіль оснащений 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом.

Новий MG U9 здатен розвинути 180 км/год та витрачає в середньому приблизно 8 л/100 км. Вантажопідйомність пікапа становить 1102 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

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