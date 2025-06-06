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Авто

Брутальний дизайн і витрата 8 л на 100 км: презентовано недорогий пікап MG (фото)

MG U9, новий MG U9, пікап MG, MG U9 2025
MG U9 — рамний пікап із рубаним дизайном

В Австралії представили новий пікап MG U9. Доступний автомобіль багато оснащений та отримав тяговитий турбодизель.

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Про це повідомляє сайт Car Expert.

Пікап стане наступником MG T60, якого можна зустріти і в Україні. Автомобіль є побратимом Maxus eTerron/Interstellar X, що й не дивно, адже обидва бренди входять до концерну SAIC.

пікап MG U9, новий MG U9, пікап MG, MG U9 2025 Fullscreen
Авто сягає 5,5 м завдовжки

Новий MG U9 – середньорозмірний рамний пікап із рубаним дизайном. У нього величезна решітка радіатора, крупні фари та розширені колісні арки. Це один із найбільших представників свого класу.

Розміри MG U9 2025:

  • довжина – 5500 мм;
  • ширина – 1997 мм;
  • висота – 1860 мм;
  • колісна база – 3300 мм;
  • кліренс – 220 мм;
  • маса – 2398 кг.
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В інтер'єрі MG U9 встановили оригінальне кермо та два дисплеї на передній панелі. Крісла першого ряду розділені високим тунелем, на якому встановлено оригінальну ручку КПП. Між салоном та багажником є люк. Серед опцій є 20-дюймові диски, потужна акустика JBL, електропривід, вентиляція та масаж сидінь.

Салон MG U9, новий MG U9, пікап MG, MG U9 2025 Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї

Пікап MG U9 дебютував із 2,5-літровим турбодизелем на 218 к. с. та 520 Нм. Автомобіль оснащений 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом.

Новий MG U9 здатен розвинути 180 км/год та витрачає в середньому приблизно 8 л/100 км. Вантажопідйомність пікапа становить 1102 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Між іншим, на український ринок вийшов недорогий кросовер MG потужністю до 300 сил.

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