Брутальний дизайн і витрата 8 л на 100 км: презентовано недорогий пікап MG (фото)
В Австралії представили новий пікап MG U9. Доступний автомобіль багато оснащений та отримав тяговитий турбодизель.
Про це повідомляє сайт Car Expert.
Пікап стане наступником MG T60, якого можна зустріти і в Україні. Автомобіль є побратимом Maxus eTerron/Interstellar X, що й не дивно, адже обидва бренди входять до концерну SAIC.
Новий MG U9 – середньорозмірний рамний пікап із рубаним дизайном. У нього величезна решітка радіатора, крупні фари та розширені колісні арки. Це один із найбільших представників свого класу.
Розміри MG U9 2025:
- довжина – 5500 мм;
- ширина – 1997 мм;
- висота – 1860 мм;
- колісна база – 3300 мм;
- кліренс – 220 мм;
- маса – 2398 кг.
В інтер'єрі MG U9 встановили оригінальне кермо та два дисплеї на передній панелі. Крісла першого ряду розділені високим тунелем, на якому встановлено оригінальну ручку КПП. Між салоном та багажником є люк. Серед опцій є 20-дюймові диски, потужна акустика JBL, електропривід, вентиляція та масаж сидінь.
Пікап MG U9 дебютував із 2,5-літровим турбодизелем на 218 к. с. та 520 Нм. Автомобіль оснащений 8-ступінчастим автоматом та постійним повним приводом.
Новий MG U9 здатен розвинути 180 км/год та витрачає в середньому приблизно 8 л/100 км. Вантажопідйомність пікапа становить 1102 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.
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